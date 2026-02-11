‘स्वच्छ सवयींमधून स्वच्छ भारत’ उपक्रमांतर्गत शाळांमधून जनजागृती
‘स्वच्छ सवयींमधून स्वच्छ भारत’ उपक्रमांतर्गत शाळांमधून जनजागृती
नेरूळ, ता. ११ (बातमीदार) : स्वच्छ भारत मिशनच्या वतीने प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वच्छ सवयींमधून स्वच्छ भारत’ अर्थात ‘स्वच्छ आदत से स्वच्छ भारत’ या उपक्रमाअंतर्गत नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने शहरात व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. शहराचे भविष्य असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर लहानपणापासूनच स्वच्छतेचे संस्कार रुजावेत, या उद्देशाने शाळांमध्ये विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत.
या अभियानाची सुरुवात महापालिकेच्या शाळांमधून करण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात खाजगी शाळा व महाविद्यालयांमध्येही हे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. ‘स्वच्छ आदत से स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी आवश्यक असलेल्या सात महत्त्वाच्या सवयींबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. यासाठी ए. जी. एनव्हायरो आणि आरंभ क्रिएशन्स या कलासंस्थांच्या माध्यमातून मनोरंजनपर पथनाट्य सादर करण्यात येत आहेत.
महापालिकेच्या शाळा क्रमांक ६, ९, १०, ११ व १२ येथून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली असून, शहरातील सर्व ८० शाळांमध्ये पथनाट्य सादर करण्याचे नियोजन आहे. स्वच्छतेच्या सात सवयींमुळे आजारांचा प्रसार रोखण्यास मदत होणार असून, आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होत आहे. पथनाट्यांना विद्यार्थ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, हा उपक्रम प्रभावी ठरत असल्याचे चित्र आहे..
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.