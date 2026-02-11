प्रशासनाला अखेर जाग
कचऱ्याचे ढीग लंपास!
टिटवाळ्यात ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर प्रशासनाला अखेर जाग
टिटवाळा, ता. ११ (वार्ताहर) : टिटवाळा परिसरातील कचराकोंडीबाबत ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताने पालिका प्रशासनाला मोठा दणका बसला आहे. महाकालेश्वर मंदिर परिसर, वासुंदरी रोड आणि काळू नदीकडे जाणाऱ्या वळणावर अनेक महिने साचून राहिलेला कचरा हटवण्यासाठी अखेर यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. आज सकाळपासूनच या भागात युद्धपातळीवर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली.
नागरिकांच्या संतापाला वाचा फोडणारी बातमी प्रकाशित होताच पालिका प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली. बुधवारी (ता. ११) सकाळीच जेसीबी, डंपर आणि सफाई कामगारांच्या ताफ्याने संबंधित भागात धाव घेतली. रस्त्याकडेला साचलेले कचऱ्याचे डोंगर हटवून परिसराचे निर्जंतुकीकरण करण्यात आले. अनेक दिवसांपासून साचलेला कचरा उपसल्याने स्थानिक रहिवाशांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. महाकालेश्वर मंदिराकडे जाणाऱ्या या मार्गावर कचऱ्यामुळे प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने स्थानिक नागरिक आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. दरम्यान, ‘सकाळ’ने हा प्रश्न लावून धरल्याने प्रशासनाला तातडीने पावले उचलावी लागली. माध्यमांनी आवाज उठवला नसता तर हा कचरा असाच सडत राहिला असता, अशा भावना स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केल्या आहेत.
कायमस्वरूपी व्यवस्था!
साचलेला कचरा हटवल्याबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी ही साफसफाई केवळ तात्पुरती नसावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. परिसरात दररोज घंटागाडी येणे आवश्यक आहे. महत्त्वाच्या ठिकाणी सार्वजनिक कचराकुंड्या बसवण्यात याव्यात. कचरा वर्गीकरणाबाबत प्रशासनाने ठोस अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या करण्यात येत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.