दुर्गाडी किल्ला सर्कलजवळील खड्ड्यांचा प्रश्न मार्गी
दुर्गाडी किल्ला सर्कल खड्डेमुक्त
धोकादायक रस्ता २४ तासांत दुरुस्त; कल्याणकरांचे समाधान
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : कल्याणचे प्रवेशद्वार आणि ऐतिहासिक वारसा असलेल्या दुर्गाडी किल्ला सर्कल परिसरातील धोकादायक खड्ड्यांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शहर अभियंता अनिता परदेशी यांनी दाखवलेल्या प्रशासकीय कार्यतत्परतेमुळे अवघ्या २४ तासांत या मार्गावरील खड्डे बुजवून रस्ता वाहतुकीसाठी सुरक्षित करण्यात आला आहे.
भिवंडी-कल्याण महामार्गावरील दुर्गाडी पुलाच्या उतारालगतच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याभोवती मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले होते. या मार्गावरून दररोज हजारो वाहने ये-जा करतात. पुलावरून उतरणाऱ्या वाहनांचा वेग आणि तिथेच असलेले खोल खड्डे यामुळे दुचाकीस्वार व रिक्षाचालकांचे जीव धोक्यात आले होते. तसेच या खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग मंदावून परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होत होती.
शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि शिवरायांच्या पुतळ्यालगतच असलेल्या या दुरवस्थेकडे जागरूक नागरिकांनी शहर अभियंता अनिता परदेशी यांचे लक्ष वेधले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी कोणताही विलंब न करता संबंधित विभागाला युद्धपातळीवर दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या या थेट हस्तक्षेपामुळे यंत्रणा कामाला लागली आणि एका दिवसात पुलाच्या उतारालगतचे सर्व खड्डे शास्त्रोक्त पद्धतीने बुजवण्यात आले.
नागरिकांकडून कौतुकाचा वर्षाव
वेळेत ही कारवाई झाली नसती तर एखादा मोठा अपघात घडण्याची दाट शक्यता होती, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने दाखवलेल्या या जलद प्रतिसादाबद्दल समाधान व्यक्त होत असून, शहर अभियंता अनिता परदेशी यांच्या संवेदनशील आणि गतिमान कामाचे विशेष कौतुक केले जात आहे.
