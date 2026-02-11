ज्ञानसाधनेत समर्पणातूनच यश : गणेशजी नाईक
ज्ञानसाधनेत समर्पणातूनच यश : गणेशजी नाईक
विरार, ता. ११ (बातमीदार) : वसई येथील विद्यावर्धिनी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयात भाऊसाहेब वर्तक यांच्या जयंतीनिमित्त आंतरराष्ट्रीय परिषद आयसी३ईटी २०२६ (इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन कम्युनिकेशन, कम्प्युटिंग अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज) येथे सोमवारी (ता.९) आणि मंगळवारी (ता. १०) घेण्यात आली.
या दोन दिवसीय परिषदेत संचार प्रणाली, संगणक तंत्रज्ञान व उदयोन्मुख आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील संशोधनावर आधारित तांत्रिक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. देश-विदेशातील संशोधक, प्राध्यापक, उद्योगतज्ज्ञ आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला.
परिषदेचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री व पालकमंत्री गणेशजी नाईक यांच्या हस्ते झाले. “जीवनाचा खरा अर्थ समजून ज्ञानसाधनेत सातत्याने समर्पित राहणे हेच यशाचे खरे सूत्र आहे,” असे प्रेरणादायी मार्गदर्शन त्यांनी केले.
परिषदेमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची आणि संशोधनासाठी नवी प्रेरणा मिळाली.
चौकट
आंतरराष्ट्रीय संशोधन मंच
आयसी३ईटी २०२६ ही परिषद संशोधन व नवकल्पनांच्या देवाणघेवाणीसाठी प्रभावी आंतरराष्ट्रीय मंच ठरली. इंटरनेट ऑफ एव्हरीथिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सिक्युरिटी, ब्लॉकचेन आणि सस्टेनेबिलिटी यांसारख्या आधुनिक विषयांवर शोधनिबंध सादर झाल्याने विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांपलीकडील व्यावहारिक ज्ञान मिळाले. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसह विविध देशांतील तज्ज्ञांच्या सहभागामुळे विद्यार्थ्यांचा जागतिक दृष्टिकोन विस्तारला असून, भविष्यातील संशोधन व नवोन्मेषासाठी ही परिषद मोलाची ठरली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.