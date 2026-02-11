शिष्यवृत्ती परीक्षा व शालांत परीक्षा मार्गदर्शन
बेलवली शाळेतील शिबिराला १५० विद्यार्थ्यांचा सहभाग
बदलापूर, ता. ११ (बातमीदार) : विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षांविषयी जागरूकता निर्माण होऊन त्यांना योग्य दिशा मिळावी, या उद्देशाने कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या आयएसओ मानांकित डिजिटल शाळा क्रमांक १६, बेलवली येथे शिष्यवृत्ती परीक्षा व शालांत परीक्षा मार्गदर्शन शिबिर पार पडले. या शिबिरात नगर परिषद अखत्यारीतील विविध शाळांमधील सुमारे १५० विद्यार्थी, बेलवली शाळेतील दहावीचे १८ विद्यार्थी व शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सोमवारी (ता. ९) झालेल्या या शिबिराला नगराध्यक्ष रुचिता घोरपडे, मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड, उपनगराध्यक्ष तथा शिक्षण समिती सभापती प्रियांका दामले यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभाग प्रमुख मनीषा फडतरे, केंद्रप्रमुख कैलास जामनिक व सुभाष सोलसे यांच्या सहकार्याने आयोजन करण्यात आले होते. डी. एस. हायस्कूल, सायन (मुंबई) येथील तज्ज्ञ मार्गदर्शक डॉ. नयना लोखंडे व सुनिता दरेकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. वेळेचे नियोजन, अभ्यासातील सातत्य, ताणतणावावर मात करण्याचे उपाय तसेच शिष्यवृत्ती परीक्षेतील प्रश्न सोडविण्याच्या प्रभावी ‘ट्रिक्स’ सांगण्यात आल्या.
माजी शिक्षण विभागप्रमुख विलास जडये यांनी विषयानुसार व्याख्यात्यांचे नियोजन केले. नगरसेविका हर्षाली गायकवाड व सुगंधा पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत परीक्षेसाठी शुभेच्छा दिल्या. शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी मुख्याध्यापिका माधुरी खाचणे, शिक्षिका मंगल हासे, रवींद्र पष्टे व सर्व शिक्षकवृंदांनी विशेष परिश्रम घेतले.
