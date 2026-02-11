चिंचणी–तारापूर बाह्यवळण मार्गालगत बेकायदा माती भराव
चिंचणी-तारापूर बाह्यवळण मार्गालगत बेकायदा माती भराव
तारापूर, ता. ११ (बातमीदार) : चिंचणी-तारापूर बाह्यवळण मार्गालगत खाडी परिसरात बेकायदा माती भराव करण्यात आल्याने पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात आला आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन असून, माती भरावामुळे कांदळवनाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात समुद्राच्या भरतीचे पाणी लोकवस्तीत शिरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बाह्यवळण मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना खाडी क्षेत्र असून, या ठिकाणी अनधिकृतरीत्या माती टाकून बांधकामे उभारली जात असल्याचे आढळून आले आहे. गट क्रमांक २३४९ मध्ये साजिद शाहिद शेख यांनी महसूल विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता तसेच आवश्यक स्वामित्व कागदपत्रे न सादर करता सुमारे १०० ब्रास मातीचा भराव केल्याचे उघड झाले आहे.
या प्रकरणी चिंचणी मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी संयुक्त स्थळ पाहणी करून पंचनामा केला. भराव खाडीलगत करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले असून, पुढील कारवाईसाठी डहाणू तहसीलदारांकडे सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
