व्हॅलेंटाईन डे निमित्त ‘दिओब्रोमा’ची खास गिफ्टिंग कलेक्शन

व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त ‘दिओब्रोमा’ची खास गिफ्टिंग कलेक्शन
मुंबई, ता. १० : व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने गोड पदार्थांमधून प्रेमाची अभिव्यक्ती करण्याचा ट्रेंड वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील लोकप्रिय पॅटिसेरी आणि चॉकलेट ब्रँड ‘दिओब्रोमा’ने व्हॅलेंटाईन डे विशेष गिफ्टिंग कलेक्शन सादर केले आहे. बदलत्या नव्या ट्रेंडला अनुसरून दिओब्रोमाने सादर केलेल्या कलेक्शनमध्ये प्रेम व्यक्त करणारे केक, डेझर्ट्स, आर्टिसनल चॉकलेट्स तसेच आकर्षक गिफ्ट बॉक्स आणि हॅम्पर्सचा समावेश आहे. ‘दिओब्रोमा’ ब्रँडच्या मते, ‘नवे गिफ्टिंग कलेक्शनची रचना संपूर्ण नव्या पद्धतीने करण्यात आली असून, यामध्ये जवळच्या व्यक्तीसोबतचा खास क्षण अधिक संस्मरणीय करण्यावर भर देण्यात आला आहे. लहान समारंभांपासून विचारपूर्वक दिलेल्या भेटवस्तूपर्यंत, प्रत्येक पर्यायामध्ये गोडवा आणि सौंदर्य यांचा संतुलित संगम साधण्यात आला आहे.’ दिओब्रोमाची ही व्हॅलेंटाईन डे विशेष मालिका देशभरातील त्यांच्या स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असून, ग्राहकांना आपल्या भावना गोड स्वरूपात व्यक्त करण्याची संधी देत असल्याचे कंपनीच्यावतीने सांगण्यात आले.
