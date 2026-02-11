रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य
रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य
पडघा-खडवली मार्गावर वाहनचालकांसह प्रवाशांचे हाल
पडघा, ता. ११ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या व मध्य रेल्वेच्या खडवली स्टेशनकडे जाणाऱ्या पडघा-खडवली मार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. या मार्गावरून प्रवास करताना वाहनचालकांसह प्रवाशांचे हाल होत आहेत. संबंधित विभागाचे याकडे दुर्लक्ष होत असून, लवकरात लवकर हा रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग भिवंडीचे उपअभियंता दत्तू गिते यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेला पडघा-खडवली हा रस्ता प्रवाशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. या रस्त्यावरून खडवली स्थानकमार्गे मुंबई उपनगरात जाण्यासाठी चाकरमानी, रोजंदारी कामगार, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, व्यावसायिक, दुकानदार दररोज या रस्त्यावरून प्रवास करतात. दिवस-रात्र या मार्गावरून चारचाकी, दुचाकी, मालवाहू ट्रक, प्रवासी बस, रिक्षा यांची ये-जा सुरू असते. या रस्त्यालगत असलेल्या गावांमध्ये व मुंबई-नाशिक महामार्गावरून टिटवाळा, गोवेली, मुरबाड, बदलापूर, अंबरनाथ, कर्जत, माळशेज घाट येथे जाण्यासाठी या मार्गाचा वापर होत असल्याने हा रस्ता दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, सोर, आन्हे, आन्हे- पाडा गावाच्या हद्दीतील रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून रस्त्यावरील डांबर निघून खडी, दगड वर आलेली आहे. तसेच गतिरोधकाच्या दोन्ही बाजूला खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. रात्रीच्या वेळी वाहन चालवताना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असल्याचे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. रात्रीच्या वेळी खड्ड्यात वाहने आपटून अपघात होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. खड्ड्यात वाहने आदळून अनेक जणांना कंबरदुखी, मणक्याच्या आजाराचा त्रास होत असल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग भिवंडी यांनी वेळीच लक्ष घालून पडघा-खडवली रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी नागरिकांसह वाहनचालकांनी केली आहे.
सहा महिन्यांपासून रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून, त्याचा त्रास नागरिक व वाहनचालकांना होत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने तत्काळ रस्ता दुरुस्त करावा.
- अशोक पाटील, उपाध्यक्ष, रिक्षा संघटना
