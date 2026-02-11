पशुधन एक्स्पोच्या अधिकृत लोगोचे पालघर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून अनावर
पशुधन एक्स्पोच्या अधिकृत लोगोचे पालघर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून अनावरण
परळी वैजनाथ येथे १३ ते १५ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक पशु-पक्षी प्रदर्शन
पालघर, ११ फेब्रुवारी (बातमीदार) : महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने परळी वैजनाथ येथे १३ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या ‘अखिल भारतीय पशु-पक्षी महा पशुधन एक्स्पो, २०२६’ या प्रदर्शनाच्या अधिकृत लोगोचे अनावरण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या वेळी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. भुवनेश्वर बोरकर, सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रकाश हसनाळकर, डॉ. मधुवंती महाजन, डॉ. खंडोजी पाटील, डॉ. संतोष राऊत आणि डॉ. वृषाली भिसे उपस्थित होते.
लोगो अनावरणानंतर माध्यमांशी बोलताना निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांनी सांगितले की, पशुपालन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, या प्रदर्शनातून जातीवंत पशुधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम शेतकऱ्यांना अनुभवता येणार आहे. दुग्धव्यवसायातील जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान एकाच ठिकाणी पाहण्याची ही मोठी संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चौकट
प्रदर्शनाची वैशिष्ट्ये
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. भुवनेश्वर बोरकर यांनी माहिती देताना सांगितले की, या महा पशुधन एक्स्पोमध्ये राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील जातीवंत गायी, म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या व विविध पक्ष्यांचे प्रदर्शन होणार आहे. आधुनिक डेअरी फार्मिंग, चारा व्यवस्थापन, प्रक्रिया उद्योगांचे स्टॉल्स, तसेच पशुधन आरोग्य, लसीकरण व वैज्ञानिक संगोपनावर तज्ज्ञ पशुवैद्यकांची व्याख्याने हे प्रमुख आकर्षण असणार आहे. लोगो अनावरणानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात बॅनर, पोस्टर्स व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाणार असून, जास्तीत जास्त पशुपालकांनी या प्रदर्शनाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.
