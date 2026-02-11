‘इंडिया एसएमई फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट समिट 2026’
‘एसएमईं’चे भांडवल चार लाख काेटींवर
‘सेबी’ अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे : १४०० कंपन्या सूचीबद्ध
मुंबई, ता. ११ : देशभरातील विविध स्टाॅक एक्स्चेंजच्या एसएमई मंचावर १४ वर्षांत १,४००हून अधिक कंपन्या सूचीबद्ध झाल्या आहेत. प्रति इश्यू सरासरी २०-२५ काेटींचे भागभांडवल असलेल्या या कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल सुमारे चार लाख काेटींवर गेले आहे. यापैकी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त कंपन्या या मुख्य बाेर्डावर स्थलांतरित झाल्या आहेत. एसएमई आयपीओ या कंपन्यांसाठी भांडवल उभारणीचा माेठा स्राेत ठरत आहे, अशी माहिती सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी दिली.
‘इंडिया एसएमई फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट समिट २०२६’चे राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) बुधवारी (ता. ११) आयाेजित करण्यात आले हाेते. या परिषदेत एसएमई उद्योजक, बँकर्स, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, उद्योग संघटना आणि वित्तीय बाजारातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. तुहिन कांता पांडे हे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित हाेते. एनएसईचे एमडी व सीईओ आशीष कुमार चौहान, इंडियन बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुलकुमार गोयल, मॅन्युफॅक्चरर्स अँड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे संचालक महेशकुमार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष, एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया आणि मॅन्युफॅक्चरर्स अँड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे आदी उपस्थित हाेते.
पांडे पुढे म्हणाले, ‘एसएमई आयपीओमुळे उद्योगांना विस्तार, सुशासन मानके सुधारणा, दृश्यमानता वाढ आणि कमी खर्चातील भांडवल उपलब्ध होते. तीन वर्षांत एसएमई आयपीओबाबत गुंतवणूकदारांचा उत्साह लक्षणीय वाढला आहे. काही ठिकाणी भांडवली बाजाराच्या चौकटीचा गैरवापर, निधी अन्य ठिकाणी वळवणे यांसारखे प्रकार आढळले. त्यानंतर एसएमई नियामक चौकट अधिक बळकट करण्यात आली आहे.’
एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया आणि मॅन्युफॅक्चरर्स अँड एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी एमएसएमईंना भेडसावणाऱ्या आर्थिक व संरचनात्मक अडचणींवर भाष्य केले. सध्या १,४०० कंपन्या सूचीबद्ध असल्या तरी भविष्यात हा आकडा पाच हजारांपर्यंत नेण्याचे सामूहिक उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
एमएसएमई क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मअंतर्गत उलाढाल पात्रता मर्यादा ५०० कोटींवरून २५० कोटींवर आणल्यामुळे अधिक एमएसएमईंना सहभागाची संधी मिळणार आहे.
- अतुलकुमार गोयल, अध्यक्ष, इंडियन बँक्स असोसिएशन
-----
पुढील ३० ते ४० वर्षे भारतासाठी सुवर्णकाळ ठरतील, असे सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ऑटोमेशन एमएसएमईंची उत्पादकता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
- आशीषकुमार चौहान, एमडी व सीईओ, एनएसई
----
