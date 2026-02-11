ठाण्यात १७२ कोटींचा आयटीसी घोटाळा
ठाण्यात १७२ कोटींचा आयटीसी घोटाळा
९५२ कोटींचा बनावट व्यवहार; सूत्रधार अटकेत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ९५२ कोटी रुपयांच्या वस्तूंचा बनावट व्यवहार दाखवून तब्बल १७२ कोटी रुपयांचा आयटीसी परतावा (अपात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिट) घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार ठाण्यात उघडकीस आला आहे. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ठाणे आयुक्तालयाच्या चोरी प्रतिबंध पथकाने हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला अटक करण्यात आली आहे.
अधिकृत माहितीनुसार, एम/एस फ्लोरिडा सॉल्व्हेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक भौमिक गांधी यांनी प्रत्यक्ष मालाची खरेदी-विक्री न करता आयटीसीचा परतावा घेत असल्याची बाब तपासामध्ये उघडकीस आली. तपासादरम्यान संबंधित कंपनीच्या पुरवठादारांवर विभागीय अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले असता, अनेक पुरवठादार अस्तित्वात नसल्याचे किंवा त्यांची नोंदणी रद्द झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे एम/एस फ्लोरिडा सॉल्व्हेंट प्रा. लि. यांच्यासोबतचे व्यवहार बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले.
संचालक भौमिक गांधी यांच्या निवासस्थानीही झडती घेण्यात आली. त्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे व डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले. या पुराव्यांमधून प्रत्यक्ष माल न घेता तसेच न पुरवता आयटीसीचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले. सीजीएसटी कायदा, २०१७च्या कलम ७० अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबात भौमिक गांधी यांनी या गैरप्रकारातील आपली भूमिका मान्य केली. बनावट व्यवहारांमधून कमिशन मिळवून स्वतः आर्थिक लाभ घेतल्याची कबुली त्यांनी दिली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
१४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
मंगळवारी (ता. १०) भौमिक गांधी यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, सीजीएसटी ठाणे आयुक्तालयाने जीएसटी चोरी व करचुकवेगिरीविरोधात कठोर भूमिका कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट करीत अशा प्रकारात सहभागी असलेल्या व्यक्ती व संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.