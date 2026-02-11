‘लालबावटा’चे आंदोलन स्थगित
‘लाल बावटा’चे आंदोलन स्थगित
भिवंडीत अतिक्रमण हटवण्यासाठी पालिकेचे लेखी आश्वासन
भिवंडी, ता. ११ (वार्ताहर) : भिवंडी शहरातील मंडई या ठिकाणी असलेल्या रिक्षा स्टँड परिसरात पोलीस चौकी समोर टपऱ्या ठेवून अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण तत्काळ काढून टाकण्यात यावे या मागणीसाठी सोमवारपासून पालिका मुख्यालयासमोर लाल बावटा रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे धरणे आंदोलन कॉ. सुनील चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. बुधवारी येथील आंदोलक रिक्षा चालक-मालक संतप्त होत त्यांनी आपल्या रिक्षा पालिका मुख्यालयसमोर उभ्या करीत प्रवेशद्वार रोखून धरला. यानंतर पोलिसांनी मध्यस्थी करीत रिक्षाचालकांना बाजूला करीत त्यांची पालिका प्रशासनासोबत बैठक घडवून आणली. पालिका प्रशासनाने लेखी पत्राद्वारे आश्वासन दिल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
रिक्षा स्टँडच्या जागेवरील अतिक्रमण पूर्णपणे हटवत नाहीत, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील. पालिका प्रशासनाने संबंधित अतिक्रमण हटविण्याबाबत लेखी आश्वासन द्यावे अन्यथा पालिका मुख्यालयास रिक्षांचा घेराव घातला जाईल, असा इशारा कॉ. सुनील चव्हाण यांनी दिला आहे. रिक्षाचालकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर पालिका प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त विक्रम दराडे यांनी सांगितले की, संबंधित स्टँडवरील टपऱ्या हटविण्यात आल्या असून, अतिक्रमण हटवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया केली जाईल. त्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचे लेखी पत्राद्वारे आश्वासन दिल्याने बुधवारी सायंकाळी धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
फोटो - 699
भिवंडी : आंदोलक रिक्षाचालकांनी रिक्षा पालिका मुख्यालय समोर उभ्या करीत प्रवेशद्वार रोखून धरला.
