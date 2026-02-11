प्राणीमित्र महिलेला मारहाण
डोंबिवलीत प्राणीमित्र महिलेला मारहाण
मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
डोंबिवली, ता. ११ : रस्त्यावरील श्वानाच्या पिल्लाला मारहाण करणाऱ्या एका व्यक्तीला जाब विचारणे एका ३५ वर्षीय प्राणीमित्र महिलेला महागात पडले आहे. संतापलेल्या या व्यक्तीने महिलेला भररस्त्यात मारहाण करून तिचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी सकाळी डोंबिवलीत घडली. याप्रकरणी मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत.
मंगळवारी (ता. ११) सकाळी १०:३० च्या सुमारास पीडित महिला नांदिवली टेकडी परिसरातून पायी जात होती. या वेळी एका दुचाकीस्वाराने रस्त्यावर बसलेल्या कुत्र्याच्या पिल्लाला धडक दिली. धडक दिल्यावर तो तिथेच थांबला नाही, तर त्याने आपल्याजवळील शाळेच्या बॅगेने त्या निष्पाप पिल्लाला बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली.
प्राणीमित्र असलेल्या या महिलेने सदर इसमाला या क्रूर कृत्याबाबत जाब विचारला. याचा राग धरून त्या व्यक्तीने महिलेला अत्यंत घाणेरड्या भाषेत शिवीगाळ केली. एवढ्यावरच न थांबता त्याने महिलेला शारीरिक मारहाण करून अश्लील वर्तन करत तिचा विनयभंग केला आणि घटनास्थळावरून दुचाकीवरून पळ काढला. या घटनेनंतर पीडित महिलेने तत्काळ मानपाडा पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. पोलिसांनी याप्रकरणी विनयभंगासह मारहाणीचा गुन्हा नोंदवला आहे. प्रत्यक्षदर्शी आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने संबंधित दुचाकीचा क्रमांक मिळवण्यात आला असून, त्या आधारे पोलिस आरोपीच्या मागावर आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.