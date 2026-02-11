पाणी, शिक्षण व्यवस्थेची पायाभरणी!
सुजित गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ११ : पनवेल महापालिकेचा आगामी अर्थसंकल्प हा शहराची तहान भागवणे आणि शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिलार धरणाद्वारे पनवेलची तहान भागवली जाण्याची तरतूद करून राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे, मात्र पाणी वाहून आणण्यासाठी मोठ्या खर्चाची तरतूद महापालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या शाळा हस्तांतरासाठी महापालिकेला आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.
पनवेल महापालिकेचा आगामी २०२६-२७ या अर्थसंकल्प प्रशासकीय आणि विकासात्मक दृष्टिकोनातून ऐतिहासिक ठरणार आहे. आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होत असलेल्या या अर्थसंकल्पात शिलार धरण प्रकल्पासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असून, रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळांचे हस्तांतरण प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे. यामुळे शहराच्या विकासाची दिशा बदलणार असून, सामान्य नागरिकांना दर्जेदार नागरी सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
आगामी अर्थसंकल्प हा केवळ वार्षिक जमा-खर्चाचा हिशेब नसून, तो पनवेलच्या भविष्यातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या स्तंभांवर आधारलेला आहे. एमएमआरडीए, पनवेल महापालिका आणि नवी मुंबई महापालिका यांच्यावर त्यांच्या पाणी वापराच्या प्रमाणात विभागण्यात आला आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या खर्चाचा भार महापालिकेवर देणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा भांडवली खर्चाच्या भागीदारीतून काहीसा दिलासा मिळाला आहे, परंतु धरणापासून शहरापर्यंत पाणी आणण्यासाठी ज्या सुविधा उभ्या कराव्या लागणार आहेत, त्यासाठी पालिकेला किमान हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल, असा अंदाज जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. या खर्चाची तरतूद प्रशासनातर्फे अर्थसंकल्पात होणार आहे.
टंचाईविरोधात मेगा प्रकल्प
शिलार धरण प्रकल्प हा पनवेलच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी हाती घेतलेला चार हजार ८८४ कोटींचा मेगा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात महापालिकेचा वाटा ७५.४२ टक्के म्हणजेच सुमारे तीन हजार ६७२ कोटी आहे. या निधीची तरतूद २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापासून सुरू होणार आहे. कर्जतमधील शिलार नदीवर ६.६१ टीएमसी क्षमतेचे हे धरण पनवेल आणि नवी मुंबईसाठी वरदान ठरेल. धरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी व्यवस्था म्हणून देहरंग धरणाचे पाणी ओव्हरफ्लो होण्यापासून वाचवण्यासाठी १४० कोटींचा प्रकल्पही अंतिम टप्प्यात आहे.
महापालिकेकडे जिल्हा परिषद शाळा
गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेली जिल्हा परिषद शाळांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया आता अंतिम वळणावर आहे. ५१ पैकी ५० शाळांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून, ही रक्कम सुमारे ४६ कोटी आहे. जूनपासून या शाळा महापालिकेकडून चालवल्या जातील. महापालिकेने या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी ७५ लाखांची तरतूद मागील अर्थसंकल्पात आधीच केली होती, जी २०२६-२७ मध्ये अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच वेतन आणि पायाभूत सुविधांसाठी ८६ कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे. ‘डिजिटल शाळा’ आणि ‘दर्जेदार शिक्षण’ यावर प्रशासनाचा भर असून, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णयही या अर्थसंकल्पाचा भाग असेल.
शिलार धरण प्रकल्प खर्च ४,८८४ कोटी
महापालिकेचा वाटा ३,६७२ कोटी
