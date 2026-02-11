वीज दर कमी करण्याचे जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेची फसवणूक

मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेची फसवणूक
राज्यात वीज दरवाढ अटळ; काँग्रेसचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : ‘राज्यातील वीजग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. पाच वर्षांत विजेचे दर एकूण ५० टक्क्यांनी कमी केले जातील व पहिल्या वर्षी १० टक्क्यांची कपात केली जाईल, असे आश्वासन दिले; मात्र वस्तुस्थिती याच्या उलट आहे. वीजदर कमी होणार नसून ते १६ टक्क्यांनी वाढणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दर कमी करण्याचे जाहीर करून जनतेची फसवणूक केली आहे, ’ असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला, तसेच याप्रकरणी खुलासा करण्याची मागणीही केली.
वीजदराच्या प्रश्नावर बुधवारी (ता. ११) काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी टिळक भवन येथे पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. ‘भाजप व देवेंद्र फडणवीस यांच्या कथणी व करणीत फरक आहे. पाच वर्षांत वीजदर कमी करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, असे जाहीर करण्यात आले; पण महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) २० ते ४० टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यासंदर्भातील जनसुनावणी नागपुरात झाली असून, हा सर्व खटाटोप अदाणीच्या फायद्यासाठी केला जात आहे,’ असा आरोप लोंढे यांनी केला आहे. राज्यातील सर्वसामान्य वीजग्राहक व छोटे, मध्यम, लघु उद्योगाचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाई, बेरोजगारीने पिचलेल्या जनतेवर फडणवीस यांनी वीजदरवाढीचा भार टाकण्याचा घाट घातला असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ‘एमईआरसी’ने २५ जून २०२५ चा वीजदर निश्चितीबाबतचा सुधारित आदेश तत्काळ रद्द करून २८ मार्च २०२५ रोजीचा आदेश पुन्हा अंमलात आणावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्यात विजेचा दर जास्त
शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा विजेचे दर कमी आहेत. गुजरामध्ये घरगुती वीजदर ३.० ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते ७.३ रुपये प्रति युनिट, तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट दर असताना महाराष्ट्रात तेच दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट आहेत. वीजनिर्मितीसाठी लागणारा खर्च सर्व राज्यात सारखा असताना महाराष्ट्रातच वीज महाग का, असा सवाल अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.