महावितरणचे ‘शून्य विद्युत अपघात’ उदिष्ट
मुंबई, ता. ११ : विजेच्या धक्क्याने होणारे अपघात कमी करण्यासाठी महावितरणने ‘मिशन शून्य अपघात’ सुरू केले आहे. त्यानुसार विद्युत सुरक्षेला सर्वोच्च प्राथमिकता देत ‘शून्य विद्युत अपघात’ उद्दिष्टासाठी महावितरणने राज्यातील उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी किंवा आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी कामाची सुरुवात विद्युत सुरक्षा शपथेने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांमध्ये विद्युत सुरक्षिततेचे महत्त्व रुजविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्युत सुरक्षेबाबत सजग व सतर्क राहावे, यासाठी महावितरणच्या ६६४ उपविभाग आणि ३,२९१ शाखा कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवार हा सुरक्षा दिवस ठरविण्यात आला आहे. त्याचाच भाग म्हणून या दोन्ही कार्यालयांतील अभियंते व तांत्रिक कर्मचारी सकाळी कामाची सुरुवात सुरक्षा शपथेने करीत आहेत. त्यानंतर सर्व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे व तांत्रिक साधनांची तपासणी करण्यात येत आहे. ते सुस्थितीत असल्याची खात्री केल्यानंतरच क्षेत्रीय कामांना सुरुवात करण्यात येणार आहे.
