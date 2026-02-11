थकबाकीपोटी शाळेच्या कार्यालयाला टाळे
केडीएमसी कर विभागाची कारवाई
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : मागील सात वर्षांपासून एक कोटी २८ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकविल्याप्रकरणी टिटवाळा येथील जी. आर. पाटील शाळेचे कार्यालय ‘अ’ प्रभागाचे कर अधीक्षक जयराम शिंदे यांनी सील केले. कार्यालय आणि स्टाफरूम सील करताच शाळा प्रशासनाची धांदल उडाली असून, काही लोकप्रतिनिधींनी कर विभागावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे; मात्र कराची पूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय सील उठवले जाणार नाही, या भूमिकेवर प्रशासन ठाम आहे.
महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७५० कोटी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले असून, आतापर्यंत सुमारे ३०० कोटींची वसुली झाली आहे. निवडणूक कामकाजातून मुक्त होताच कर विभागाने थकबाकीदारांविरुद्ध धडक मोहीम सुरू केली आहे. संबंधित शाळा अनधिकृत इमारतीत चालत असून, दीर्घकाळ कर न भरल्याने थकबाकी वाढत गेली. दोन वर्षांपूर्वी ५७ लाख रुपये भरले असले तरी उर्वरित रकमेवर २४ टक्के दराने शास्ती आकारली जात आहे.
शाळेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत
याबाबत शाळेच्या मुख्याध्यापिका विद्या कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी इमारतीच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. थकबाकीतील सुमारे एक कोटी रुपये शास्तीचे असून, ती कमी करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे; मात्र प्रशासनाकडून अभय योजना बंद झाल्याचे कारण देत शास्ती रद्द करण्यास नकार दिला आहे. शाळेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने प्रशासनाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करत महापौरांना पत्र दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
