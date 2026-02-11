ऑर्केस्ट्रा बारवर पोलिसांचा छापा;
नेरूळमधील ऑर्केस्ट्रा बारवर पोलिसांचा छापा
नवी मुंबई, ता. ११ (वार्ताहर) : शिरवणे एमआयडीसी परिसरातील हॉटेल व्हाइट हाउस ऑर्केस्ट्रा बार अँड रेस्टॉरंटवर तुर्भे पोलिसांनी बुधवारी मध्यरात्री छापा टाकून सात महिला वेटर्स तसेच त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या बार मॅनेजर आणि वेटरसह एकूण ११ जणांना ताब्यात घेतले. महिला वेटर्स ग्राहकांसोबत अश्लील हावभाव व चाळे करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने येथील बारवर धाड टाकली. कारवाईदरम्यान महिलांकडून अश्लील वर्तन सुरू असल्याचे आढळले. तसेच पुरुष कर्मचारी त्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचेही स्पष्ट झाले. पोलिसांनी संबंधितांवर भारतीय न्याय संहिता कलम २९६, ३(५) आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण अधिनियम २०१६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
