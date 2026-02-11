प्राध्यापक भरतीसाठी नवे आदेश
रखडलेल्या प्रक्रियेसाठी ६०:४० गुणांकनाचे सूत्र
मुंबई, ता. ११ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या वरिष्ठ महाविद्यालयांतील रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीला पुन्हा गती मिळणार आहे. यासाठी बुधवारी (ता. ११) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सुधारित कार्यपद्धतीचा आदेश जारी केला आहे. यात नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केलेल्या ६०:२०:२० या गुणांकन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.
प्राध्यापक भरतीसाठी विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ला जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा करून ही कार्यपद्धती जाहीर केली असून, यात शैक्षणिक व संशोधन कामगिरीला ६० टक्के, अध्यापन कौशल्य चाचणीला २० टक्के आणि मुलाखतीतील कामगिरीला २० गुणांकन दिले जाणार आहे. तर सुधारित कार्यपद्धतीत कंत्राटी, तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळावी, यासाठी महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वीच्या आदेशात असलेल्या मुलाखतीपूर्वीच्या पात्रतेसाठीची ५० टक्के गुणांच्या अटीऐवजी विद्यापीठ, महाविद्यालयांना उमेदवारांना मुलाखतीला बोलविण्याचे अधिकार आणि ‘स्कोपस’मधील संशोधन लेखाची अटही कमी केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे विद्यापीठांच्या ‘एनआयआरएफ’ क्रमवारीसाठीही उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. या भरतीची ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, यासाठी उमेदवारांना मिळालेल्या गुणदानाची यादी त्यांच्या गुणांसह विद्यापीठांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. दरम्यान, तासिका तत्त्वावरील, कंत्राटी तसेच ॲडहॉक तत्त्वावर कार्यरत असणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकांचा अनुभव पात्रतेसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक
भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी निवड समितीच्या संपूर्ण कार्यवाहीचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे रेकॉर्डिंग समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरीने सीलबंद ठेवले जाणार असून, न्यायालयीन गरज भासल्यासच ते उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
ही अट झाली शिथिल
मानवविज्ञान शाखेअंतर्गत प्राध्यापकांसाठी साहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी प्रकाशनासाठी स्कोपस, वेब ऑफ सायन्समध्ये प्रकाशनाची जी अट होती; ती या शासन निर्णयामुळे काही अंशी शिथिल करण्यात आली. मानवविज्ञान शाखेतील प्राध्यापकांसाठी ही जमेची बाजू ठरली आहे. या शाखेत कार्यरत असणाऱ्या अध्यापकांचे पुस्तक प्रकाशनांचेही गुण ग्राह्य धरले जाणार असून समान संधीच्या तत्त्वाचा अवलंब करण्यात आला आहे; मात्र हे करत असताना उत्कृष्टतेलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदासाठी त्यांचे अध्ययन अनुभव, विविध संशोधन प्रकल्प, विविध शिखर संस्थांकडून मिळालेला निधी, मूक डेव्हलपमेंट, पीएचडी मार्गदर्शन आदी निकषांवर अधिक भर देण्यात आला असून उत्कृष्टतेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
