आर्थिक फसवणूकीचे प्रकरण
सार्वजनिक पैशांच्या अफरातफरीकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक
आरोपीची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : सार्वजनिक पैशांची अफरातफर ही देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला गंभीर आव्हान देणारी आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांकडे न्यायालयाने अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच ४६४.४१ कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणातील आरोपीची याचिका फेटाळून लावली.
आरोपीविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बजावलेल्या लूक आऊट सर्क्युलरवर (एलओसी) आक्षेप घेऊ शकत नाही तसेच तपास यंत्रणेने त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्यांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे प्रथमदर्शनी याप्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नोंदवले आणि याचिकाकर्त्यांची एलओसी रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली. सीबीआय आणि बँक ऑफ बडोदाने मुंबईस्थित याचिकाकर्ते निमेश शहा यांच्याविरुद्ध काढलेली एलओसी रद्द करण्याची विनंती शहा यांनी याचिकेतून केली होती. मे २०२५मध्ये शहा लग्नासाठी अबू धाबीला जात असताना त्यांना मुंबई विमानतळावर थांबवण्यात आले, त्याचवेळी एलओसीची माहिती मिळाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे सीबीआयने शहांची कंपनी, मॅक्स फ्लेक्स अँड इमेजिंग सिस्टीम्स लिमिटेडसह त्यांच्या संचालकांविरुद्ध आणि त्यांच्याशी संबंधित काही अन्य भागीदारांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. आरोपींनी २०११ ते २०१६ दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांकडून निधी मिळवला आणि त्यांना ४६४.४१ कोटी रुपयांचा गंडा लावल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता.
