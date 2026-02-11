ठाण्यात पोलिस भरती
ठाण्यात पोलिस भरतीला सुरुवात
२८ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार मैदानी चाचणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : राज्यभरात आजपासून सुरू झालेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेनुसार ठाण्यातही भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ठाणे शहर पोलिसांच्या साकेत पोलिस मैदानात पहिल्या दिवशी म्हणजे बुधवारी दीड हजार उमेदवारांना बोलविण्यात आले होते. शुक्रवारपासून दररोज दोन हजार उमेदवारांना बोलविण्यात येणार आहे. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शी होणार असून, ही प्रक्रिया २८ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
ठाणे शहर पोलिस दलातील रिक्त ६५४ जागेसाठी उमेदवारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार ठाणे शहर पोलिस दलातील जागेसाठी २१ हजार २ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यामुळे एक जागेसाठी ३२ उमेदवार प्रक्रियेत आपले नशीब आजमावत आहे. ही भरती प्रक्रिया संपूर्णपणे पारदर्शी असून, कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडण्याचे पोलिस प्रशासनाचे आवाहन केले आहे. अशा प्रकारे प्रलोभन देणारे आढळल्यास ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यासाठी सूचना येणाऱ्या उमेदवारांना केल्या आहेत. तसेच प्रक्रिया ठिकाणी उमेदवारांना पिण्यासाठी पाणी, वैद्यकीय, रुग्णवाहिकी आणि इतर व्यवस्था करण्यात आली आहे.
........
कोणीही प्रलोभनाला बळी पडल्यास अशा उमेदवाराचा अर्ज बाद करण्याचा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच भरती प्रक्रियेत उत्तेजक पदार्थ घेऊन मैदानी चाचणीला आल्यास उमेदवाराला बाद करण्यात येईल. त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
- श्रीकांत पाठक, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, ठाणे शहर.
........
