मुंबईच्या महापाैरपदी रितू तावडे विराजमान
मुंबईच्या महापाैरपदी
रितू तावडे विराजमान
प्रचंड गदाराेळात पदग्रहण; फडणवीस, शिंदेंची सभागृहात उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबईच्या महापौरपदी भाजपच्या नगरसेविका रितू तावडे, तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे (शिंदे गट) संजय घाडी बुधवारी (ता. ११) विराजमान झाले. ४४ वर्षांनंतर भाजपचा महापाैर झाला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत नवनिर्वाचित महापौर आणि उपमहापौरांनी पदभार स्वीकारला. भाजप-शिवसेना महायुती विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गट आणि काॅँग्रेस यांच्यातील खडाजंगीमुळे हा साेहळा प्रचंड गदाराेळात पार पडला.
पदग्रहण साेहळ्यानिमित्त पालिकेचा संपूर्ण परिसर भगवामय झाला हाेता. साेहळ्यापूर्वी भाजपच्या सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी हुतात्मा चौक येथे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांना अभिवादन केले. त्यानंतर महायुतीचे सर्व नगरसेवक पालिका मुख्यालयात आले. भाजपच्या महापौरांच्या पदग्रहण समारंभाला मुख्यमंत्री फडणवीस उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार अमित साटम आदी प्रेक्षा गॅलरीत उपस्थित होते. त्यांनी महापौर तावडे आणि उपमहापौर घाडी यांचे अभिनंदन केले.
महापौर निवडीसाठी आज विशेष सभा बोलवण्यात आली होती. पीठासीन अधिकारी म्हणून पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी काम पाहिले. शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी पीठासीन अधिकारीपदावर आक्षेप घेतला. त्यावर पीठासीन अधिकारी हे काम पाहतील, असा नगरविकास खात्याचा जीआर असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्यानंतर हा हरकतीचा मुद्दा फेटाळण्यात आला. त्यानंतर महायुतीविरुद्ध शिवसेना (ठाकरे गट) पक्ष आणि काॅँग्रेस यांच्यात खडाजंगी झाली. भाजपच्या ‘जय श्रीराम’च्या घोषणांना शिवसेना ठाकरे गटाने ‘जय शिवाजी’ या घोषणेने प्रत्युत्तर दिले. या गदारोळातच पालिका आयुक्तांनी महापौरपदी रितू तावडे यांनी पदभार स्वीकारला. त्या वेळी महायुतीच्या भाजप शिवसेनेच्या विजयाच्या घोषणांनी सभागृह पुन्हा दणाणून साेडले. उपमहापौर संजय घाडी यांच्या नावाची घोषणा करताच ४० खोके एकदम ओके या घोषणांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी घोषणा दिल्या. त्यामुळे दोन्ही शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या घोषणा प्रतिघोषणांनी गोंधळ झाला.
-----
काॅँग्रेसचा ठिय्या
‘मुख्यमंत्र्यांची बहीण खुर्चीवर, लाडक्या बहिणी जमिनीवर’ असे म्हणत काँग्रेसने सभागृहात आंदोलन सुरू केले. ‘महिला महापौर, महिलांचाच अपमान’ असे कागदावर लिहून काँग्रेसने ते फलक सभागृहात झळकावले. महापौरांचे भाषण सुरू असताना काँग्रेसने हे आंदोलन सुरू केले. काँग्रेसच्या नगरसेविका थेट जमिनीवर बसल्या हाेत्या. त्यामुळे सभागृहाचा पहिलाच दिवस वादळी ठरला.
----
रितू तावडे यांनी मुंबईकरांसाठी नेहमीच आक्रमक काम केले आहे. महापौर कोण यावरून विरोधकांनी अनेक आरोप-प्रत्यारोप केले. भाजपने अस्सल मराठी महापाैर दिला आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
--
जन्मशताब्दीनिमित्त बाळासाहेबांची स्वप्ने पूर्ण करण्यात येतील. २५ वर्षे मुंबईकर विकासापासून वंचित होते. महायुतीला कौल देऊन मुंबईकरांनी विकासाला स्वीकारले आहे.
- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.