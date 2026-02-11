ठाणे जिल्ह्यासाठी १ हजार ७०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

ठाणे जिल्ह्यासाठी एक हजार ७०० कोटींचा प्रारूप आराखडा
मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविणार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाणे जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा आराखडा तयार करून त्यानुसार होणाऱ्या खर्चावर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकासाचा नियतव्यय निश्चित केला जातो. मागील वर्षी २०२५-२६ साठी एक हजार पाच कोटींचा आराखडा मंजूर झाला होता. यंदा नावीन्यपूर्ण योजनांना व रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य देत ६६०.३५ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे.
विविध यंत्रणांची अतिरिक्त मागणी दोन हजार ६२४ कोटींची असून, राज्यस्तरीय वित्त नियोजन समितीकडे एक हजार ३९ कोटींची अतिरिक्त मागणी प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे एकूण एक हजार ७०० कोटींची मागणी केली जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. जिल्हा नियोजन समितीद्वारे मिळणारा निधी शहरी व ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाचा ठरतो. २०२४-२५मध्ये ९३८ कोटींचा नियतव्यय मंजूर झाला होता. यंदा राज्य शासनाने ६६० कोटींची वित्तीय मर्यादा दिली असून, त्यानुसार प्रारूप आराखडा मंजूर झाला आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत मंजुरी मिळाल्यास वार्षिक नियोजनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
------
नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणार
यंदा जिल्हा नियोजन निधीतून तीन नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. कल्याण-डोंबिवलीत इको-शौचालय, मुरबाड येथे अत्याधुनिक सेतू सुविधा केंद्र आणि शहापूरमध्ये कुपोषित बालकांसाठी न्यूट्रिशन रिहॅब सेंटरचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली.
------
तीन वर्षांत आराखड्यात सातत्याने वाढ
मागील तीन वर्षांत आराखड्यात सातत्याने वाढ झाली आहे. २०२३-२४मध्ये ४७८ कोटींचा आराखडा राज्य स्तरावर वाढून ७५० कोटींवर गेला. २०२४-२५मध्ये ६७८ कोटींवरून ९३८ कोटी, तर २०२५-२६मध्ये ८०५ कोटींवरून एक हजार पाच कोटींपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.