कोठडीतील कर्मचाऱ्याला ४० दिवस पगार
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कारभारातील गंभीर त्रुटी पुन्हा उघड झाल्या आहेत. अत्याचाराच्या गंभीर आरोपाखाली ४० दिवस न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या पालिका कर्मचाऱ्याला त्या कालावधीत नियमित पगार देण्यात आल्याचे बुधवारी (ता. ११) समोर आले आहे. संबंधित कर्मचारी पालिकेत कार्यरत असल्याची माहिती पोलिसांनाही उशिराने मिळाल्याने प्रशासन व पोलिसांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मानपाडा पोलिस ठाण्यात ३ मे २०२५ रोजी स्वप्नील जोशीविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. लग्नाच्या भूलथापा देऊन अत्याचार केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. बीएनएस कलम ६४(२), ६९, ११५(२) व ३५२ अंतर्गत अटक करून त्याला ४० दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. नंतर त्याची जामिनावर सुटका झाली. २७ डिसेंबर २०२५ रोजी पोलिसांनी पालिकेला पत्र पाठवून तो ‘फ’ प्रभागात कार्यरत असल्याची माहिती दिली. ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडीत असल्यास निलंबन अपेक्षित असताना त्याची हजेरी व पगार कसा नोंदवला गेला, याची चौकशी सुरू आहे.
२९ जानेवारीला पोलिस विभागाचे पत्र प्रभाग कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. ३० जानेवारीला सामान्य प्रशासन विभागाला ते प्राप्त झाले. त्या पत्रामध्ये सदर कर्मचारी अटक झाला का, किती तास कोठडीमध्ये होता याविषयी काहीही माहिती नसल्यामुळे बुधवारी आम्ही पोलिस विभागाशी संपर्क साधून याविषयी माहिती मागवली. त्यांनी आम्हाला माहिती अपडेट करून दिली आहे. कारण कोणताही कर्मचारी अधिकारी जर तो अटकेत असेल, तर ठराविक तासाच्या कालावधीत त्याला निलंबित करावे लागते. पोलिस विभागाकडून ही माहिती उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे या कारवाईला विलंब झाला. त्या कर्मचाऱ्याचा पगार हा निघालेला असू शकतो. कारण कर्मचारी रजेवर होता किंवा काय कारण होते. त्यामुळे त्याचा पगार निघालेला असू शकतो. तो किती दिवसांचा निघालेला हे माहिती नाही. संबंधित प्रभाग कार्यालयाचा अहवाल हा मागवलेला आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याविषयी अधिक माहिती मिळेल.
- वंदना गुळवे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, कल्याण-डोंबिवली महापालिका
