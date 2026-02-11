अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून
मुंबई, ता. ११ : राज्य विधिमंडळाचे मुंबईत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार, २३ फेब्रुवारी ते बुधवार, २५ मार्चपर्यंत निश्चित करण्यात आले आहे. ६ मार्चला अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे, असा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत बुधवारी (ता. ११) घेण्यात आला.
विधान भवन येथे विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशीष शेलार, आमदार सर्वश्री अनिल परब, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांना कामकाज सल्लागार समितीच्या दोन्ही बैठकांत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत शोक प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. अधिवेशन काळात शनिवार, २८ फेब्रुवारीला शासकीय सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळ कामकाज होणार आहे. २ मार्चला होळी आणि ३ मार्चला धूलिवंदन असल्याने कामकाज होणार नाही. १९ मार्चला गुढीपाडव्याची सार्वजनिक सुट्टी असल्याने या दिवशी कामकाज होणार नाही. तसेच २० मार्चलाही विधिमंडळ कामकाज होणार नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. यावर तसेच जागतिक महिला दिनानिमित्त ९ मार्चला दोन्ही सभागृहांत महिला दिन आणि मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त चर्चा होणार असून, निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांचा निरोप समारंभ होणार आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले.
