उज्ज्वल निकमच राहणार विशेष सरकारी वकील
उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीविरोधातील याचिका फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून उज्ज्वल निकम यांची निवड झाली असून, ते विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) पदावर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका नुकतीच सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निकमच ‘एसपीपी’ राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
खुनांचे आरोप असलेल्या विजय भिवाजीराव पलांडे या आरोपीने सत्र न्यायालयात यासंदर्भात याचिका केली होती, त्या याचिकेवर नुकतीच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. जे. पवार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. संविधानाच्या कलम १०२ (१)(अ)मध्ये जर एखादी व्यक्ती राज्यसभेचा सदस्य असेल, तर ती विशेष सरकारी वकील असू शकत नाही, असे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे पलांडे यांनी गैरसमज निर्माण केल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. याशिवाय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २४ (८) नुसार, राज्य सरकारला विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. तो राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून, त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने मागणी फेटाळताना नमूद केले. तत्पूर्वी, राज्यसभेचे भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निकम यांची नियुक्ती झाल्यामुळे या खटल्याच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, निकम सत्तेचा गैरवापर करून खटला त्यांच्या बाजूने झुकवू शकतात, असा युक्तिवाद पलांडे यांनी केला होता.
