अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा रिक्षाचालकाकडून विनयभंग
बदलापूर, ता. ११ (बातमीदार) : शिकवणीला जात असलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा रिक्षाचालकाने विनयभंग केल्याची घटना बदलापूर पूर्व भागात घडली. रिक्षातून प्रवास करताना चालकाने तिचा हात पकडून गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थिनीने विरोध केला तरी तो हात सोडत नव्हता. घाबरली असतानाही तिने प्रसंगावधान राखले. तिच्यासोबत असलेल्या मैत्रिणीने चालकाच्या डोळ्यात माती फेकत दोघींनी तेथून पळ काढला. सीसीटीव्हीच्या मदतीने आरोपीला अंबरनाथ येथून काही तासांत अटक करण्यात आली. याप्रकरणी पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.
