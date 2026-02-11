भाजपकडून शाह कट शाहच्या राजकारणाला सुरुवात
भाजपकडून शह-काटशहाच्या राजकारणाला सुरुवात
नवी मुंबईत रुग्णालय, नगररचना विभाग निशाण्यावर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ११ : महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर नवी मुंबईत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची सत्ता स्थापन झाली आहे. भाजपकडून या सत्तेचा वापर विरोधकांना शह देण्यासाठी केला जात आहे. आमदार मंदा म्हात्रे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय आणि महाविद्यालय या कामांना विरोध करण्याचा ठराव भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या नगरसेवक भरत भोईर यांनी केला आहे. या ठरावामुळे नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासकाच्या राजवटीत नगररचना, आरोग्य आणि अभियांत्रिकी विभागाने केलेल्या कामांची तपासणी करण्याचा ठराव सत्ताधाऱ्यांनी आणला आहे. त्यामुळे येणारी २० फेब्रुवारीची पहिली सभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
मे २०२० पासून महापालिकेत प्रशासक राजवट होती. या काळात राज्यातील राजकीय घडामोडींनंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर नवी मुंबईत बदल झाले. महापालिकेतील कामांवर बाहेरील नेत्यांचा प्रभाव असल्याचा आरोप नाईकांनी केला होता. कोविड काळातील ऑक्सिजन, औषधे, खाटा व पाणी वळवण्याबाबतही त्यांनी टीका केली होती. त्या कामांची चौकशी करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यानुसार नगररचना, आरोग्य व अभियांत्रिकी विभागांच्या कामांची पुनर्तपासणी आणि पाचसदस्यीय समितीची मागणी करण्यात आली आहे.
नेरूळ येथे होत असलेले मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय आणि महाविद्यालयदेखील या कचाट्यात सापडले आहे. याआधी नाईक समर्थकांनी या रुग्णालयाला कडाडून विरोध केला होता; तरीसुद्धा म्हात्रे यांनी हा प्रकल्प रेटून नेला. आता महापालिकेने या भूखंडाचे पैसे सिडकोला भरले असून, प्रत्यक्ष कामासाठी निविदा राबविण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत हा प्रकल्प रद्द करण्याचा ठराव भरत भोईर यांनी मांडल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याप्रकरणी भोईर यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.
