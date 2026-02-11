बांगलादेशींना हद्दपार करू
उपनगरात उभारणार वैद्यकीय महाविद्यालय
महापौर रितू तावडे यांची घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौरपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे आणखी जोमाने काम सुरू करणार असून, शिक्षण, पर्यावरण यासह मुंबईतील आरोग्य सुविधा वाढीसाठी प्रयत्न करणार असून, मुंबई उपनगरात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणार आहोत,’ असा निर्धार महापौर रितू तावडे यांनी व्यक्त केला आहे. महापौरपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी बुधवारी (ता. ११) पालिका मुख्यालयातील वार्ताहर कक्षाला भेट दिली. त्या वेळी त्या बोलत होत्या.
तावडे यांनी सांगितले की, ‘महापौरपद ही जबाबदारी असून, मुंबईची सेवक म्हणून काम करणार आहे. २०१४ पूर्वी आणि २०१४ नंतर मुंबईतील फरक दिसत आहे. महायुतीचे ११८ नगरसेवक आणि दोन्ही राष्ट्रवादीचे चार नगरसेवक, असे एकूण १२२ नगरसेवक सत्तेत सहभागी झाले आहेत. मुंबईतील प्रश्न सोडविण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे, फक्त राजकारण करू नये,’ असाही सल्ला तावडे यांनी विरोधकांना दिला.
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात लिहिलेली मूल्ये शाळांमध्ये शिकवली जातील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
व्हर्च्युअल क्लासरूमचे कौतुक
उद्धव सेनेच्या काळात पालिका शाळांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या व्हर्च्युअल क्लासरूम योजनेचे त्यांनी कौतुक केले. या योजनेचा विस्तार करून शाळांमध्ये एआय लॅब उभारण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
लाडक्या बहिणी आणि विद्यार्थी
लाडक्या बहिणींना लघुउद्योग स्थापन करण्यासाठी पाच लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, महिला सुरक्षेसाठी रात्रीचे गस्ती पथक, विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक वॉर्डात वातानुकूलित, वाय-फाय सज्ज अभ्यासिका सुरू केल्या जातील.
महापौर आपल्या दारी!
२०१४ पूर्वी आणि २०१४ नंतर मुंबई बदलतेय, मुंबईकरांच्या अनेक अपेक्षा असून, त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. महापौर भेटत नाही असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये यासाठी मुंबईतील प्रभागात जाऊन महापौर आपल्या दारी उपक्रम राबवणार, असे अश्वासित केले.
----
वचनपूर्ती आणि जनसेवेसाठी कटिबद्ध : संजय घाडी
घाडी यांनी सांगितले की, ‘महायुती सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे आणि पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्वच्छता व रस्ते यांसारख्या नागरी सुविधा जागतिक दर्जाच्या करणे हेच आमचे लक्ष्य आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी महापालिका शाळांमधील पटसंख्या वाढविणे, स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी जनजागृती करणे आणि प्लॅस्टिकमुक्त मुंबईसाठी कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन प्रशासनाला केले. मुंबईच्या शाश्वत विकासासाठी नियोजन आराखडा २०३४ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा संकल्पही त्यांनी या वेळी जाहीर केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.