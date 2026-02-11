रायगड कोंढाणे सिंचन प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळली
रायगड-कोंढाणे सिंचन प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळली
कायदेशीर आधार नसल्याचे उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ११ : रायगड जिल्ह्यातील कोंढाणे सिंचन प्रकल्पात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करणारी याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिका दाखल करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.
सादर केलेल्या पुराव्यांवरून याचिकाकर्त्याला पीडित म्हणता येणार नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला सध्याची याचिका दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यासोबतच याचिकाकर्ता मूळ जनहित याचिकेत पक्षकार नव्हता आणि त्याने तपासातही भाग घेतला नव्हता, असे निरीक्षणही न्या. अजय गडकरी आणि न्या. चांडक यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आणि याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला सरकारने आव्हान दिले नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याने तपासादरम्यान कोणतेही निवेदन किंवा अतिरिक्त पुराव्यांसह विशेष न्यायालयासमोर आरोपींच्या सुटकेला विरोध केला नसल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना आदेशात स्पष्ट केले.
------
काय प्रकरण?
नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) शहर, नवी मुंबई विमानतळ आणि तेथे वाढणारी पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी शहर औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) उल्हास नदीवर कोंढाणे धरणाचा प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करून सामाजिक कार्यकर्ते मेहबूब हसन सय्यद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करण्यासह अनेक आदेश देण्याची मागणी केली होती.
------
याआधाही याचिका
सिंचन प्रकल्पांमधील कथित अनियमिततांबाबत तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांविरुद्ध ही जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसीबीने २०१६मध्ये गुन्हा नोंदवला होता. तपासानंतर २०१७ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात आरोपींनी सरकारी तिजोरीला ९०.०४ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा दावाही केला होता. तथापि, आरोप निश्चितीसाठी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे कोणतेही पुरावे नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून विशेष न्यायालयाने २०२२ मध्ये या प्रकरणातून सात सरकारी अधिकाऱ्यांची निर्दोष सुटका केली होती.
