किकबॉक्सिंगमध्ये मुंबईचा दबदबा
शिवडी, ता. ११ (बातमीदार) : पाचव्या इंडिया ओपन आंतरराष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चषक २०२६मध्ये मुंबई संघाने सुवर्ण, रौप्य व कांस्यपदकांची लयलूट केली. या स्पर्धेत पोलंड, कझाकिस्तान, तुर्की, इराक, अल्जीरिया, इजिप्त आणि भारत या देशांतील खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता.
जागतिक दर्जाच्या प्रतिस्पर्ध्यांना कडवी झुंज देत मुंबई संघाने एकूण नऊ सुवर्ण, सहा रौप्य आणि पाच कांस्यपदके पटकावत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुंबईचा नावलौकिक उंचावला. संघातील खेळाडूंनी कठोर सराव, शिस्तबद्ध तयारी, आत्मविश्वास व जिद्दीच्या जोरावर पॉइंट फाईट, लाईट कॉन्टॅक्ट, किक लाईट, के-वन आणि क्रिएटिव्ह फॉर्म अशा विविध इव्हेंटमध्ये सहभाग घेत उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. या ऐतिहासिक यशामागे स्पोर्टस् किकबॉक्सिंग असोसिएशन, मुंबई शहरचे अध्यक्ष उमेश मुरकर व आंतरराष्ट्रीय रेफ्री विघ्नेश मुरकर यांचे मोलाचे मार्गदर्शन, दर्जेदार प्रशिक्षण व सातत्यपूर्ण पाठबळ महत्त्वाचे ठरले. तसेच गुरुकुल कृती फाउंडेशन ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी आवश्यक प्रशिक्षण साहित्य व तयारी करून देण्यात आली. त्याचा थेट फायदा या यशात दिसून आला. तर महाराष्ट्र किकबॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश शेलार व वाको इंडियाचे अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल यांनी सर्व विजेत्या खेळाडूंना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. स्पर्धेदरम्यान टीम कोच भूपेश वैती तसेच रेफ्री आशीष महाडीक यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
