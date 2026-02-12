केडीएमटीकडून पर्यायी बस सेवा सुरू करण्याबाबत बैठक
डोंबिवली-ठाणे प्रवासासाठी केडीएमटीचा नवा मार्ग
रेल्वेच्या गर्दीला पर्याय देणार बससेवा
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : लोकल रेल्वेतील जीवघेण्या गर्दीमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अलीकडेच एका विद्यार्थ्याचा रेल्वे अपघातात झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर, डोंबिवली ते ठाणेदरम्यान तातडीने पर्यायी बससेवा सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
भाजपचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बुधवारी (ता. ११) विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी मोठागाव-मानकोली पुलावरून बससेवा सुरू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मोठागाव सर्कल (डोंबिवली पश्चिम) सुरुवात होईल. त्यानंतर मोठागाव-मानकोली ब्रिज- मानकोली- माजिवडा सर्कल अशा मार्गाचा प्रस्ताव विचारात घेतला आहे. घोडबंदर रोड (ठाणे) येथे शेवट होईल.
अधिकाऱ्यांना दिलेल्या महत्त्वाच्या सूचना
१. प्रत्यक्ष पाहणी : प्रस्तावित मार्गावर तत्काळ तांत्रिक पाहणी करून अहवाल सादर करावा.
२. वेळापत्रक : नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार बसफेऱ्यांचे नियोजन करावे.
३. त्वरित अंमलबजावणी : प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरात लवकर बससेवा प्रत्यक्षात सुरू करावी.
प्रवाशांना मिळणार मोठा दिलासा
मोठागाव- मानकोली पूल सुरू झाल्यामुळे डोंबिवली ते ठाणे हे अंतर रस्तेमार्गे खूपच कमी झाले आहे. जर ही बससेवा सुरू झाली, तर ठाण्याला जाणाऱ्या हजारो चाकरमान्यांना रेल्वेच्या जीवघेण्या गर्दीतून सुटका मिळेल आणि प्रवासाचा एक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होईल. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. केवळ रेल्वेवर अवलंबून न राहता ही पर्यायी रस्ते वाहतूक व्यवस्था तातडीने सुरू व्हावी, यासाठी आमचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू राहील, अशी प्रतिक्रिया दीपेश म्हात्रे यांनी दिली.