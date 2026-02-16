कल्याण-डोंबिवलीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
डोंबिवलीच्या दुर्गेशला कुस्तीत कास्य पदका
१३ वर्षीय कुस्तीगीर महापौरांकडून सन्मानित
कल्याण, ता. १२ (बातमीदार) : आपल्या अजोड कौशल्याने कुस्तीच्या आखाड्यात राष्ट्रीय स्तरावर नाव उंचावणाऱ्या १३ वर्षीय युवा पैलवान दुर्गेश साईनाथ फुलोरे याचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महापौर हर्षाली विजय चौधरी यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. दुर्गेशने १५ वर्षांखालील कुमार गटात केलेल्या चमकदार कामगिरीमुळे कल्याण-डोंबिवलीच्या क्रीडा क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे.
अवघ्या १३ वर्षांच्या दुर्गेशने राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर पदकांची लयलूट केली आहे. दिल्ली येथे पार पडलेल्या आंतरराज्य शालेय कुस्ती स्पर्धेत दुर्गेशने जिद्दीने लढत देत ''कास्य पदक'' पटकावले. तर नाशिकमधील भगूर येथे झालेल्या आंतरशालेय राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेतही त्याने कास्य पदक जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
महापौरांकडून विशेष कौतुक
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कुस्तीगीर संस्थेच्या वतीने आयोजित एका विशेष सोहळ्यात महापौरांनी दुर्गेशला शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन गौरविले. "इतक्या लहान वयात राष्ट्रीय स्तरावर शहराचे नाव रोशन करणारा दुर्गेश भविष्यात ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करेल, असा मला विश्वास आहे," अशा शब्दांत महापौरांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या.
नवोदित पैलवानांना प्रोत्साहन
शहरातील कुस्ती क्षेत्रातील नवोदित कलाकारांना बळ मिळावे आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने हा गौरव सोहळा पार पडला. या यशामुळे दुर्गेशवर क्रीडा प्रेमींकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.