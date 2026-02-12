ठाण्यात ३०० झाडांची बेकायदा कत्तल
सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम धाब्यावर; राष्ट्रवादीचे (श.प.) आंदोलन
ठाणे, ता. १२ ः आनंदनगर ते साकेत उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीत प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांना हरताळ फासल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. जिओ-टॅगिंगशिवाय सुमारे ३०० झाडांची निर्घृण कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने सेवा रस्त्यावर वृक्षारोपण करून संताप व्यक्त केला.
आनंदनगर ते साकेतदरम्यान ८.२४ किमी लांबीचा उड्डाणपूल उभारला जात आहे. या मार्गातील १,७८८ झाडे बाधित होणार असून नियमानुसार प्रत्येक झाडाला क्रमांक देऊन त्याचे जिओ-टॅगिंग करणे, तोडलेली झाडे शास्त्रोक्त पद्धतीने काढून कोलशेत येथे पुन्हा लावणे ही प्रक्रिया अपेक्षित होती; मात्र स्वामी समर्थ इंटरप्रायझेस या कंत्राटदाराने १७१ झाडे मुळासकट हलविण्याऐवजी सुमारे ३०० झाडे रात्रीच्या अंधारात तोडून नष्ट केली.
ठाणे शहराचा हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सध्या ३००च्या घरात असून हवा धोकादायक स्तरावर पोहोचली आहे. अशा स्थितीत ३० वर्षांपूर्वी लावलेली जुनी झाडे तोडल्याने पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होत असल्याचा सवाल जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी उपस्थित केला. या घोटाळ्यात पालिका अधिकाऱ्यांचेही संगनमत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
वृक्षारोपण करून निषेध
ज्या ठिकाणी झाडे तोडली गेली, त्याच सेवा रस्त्यावर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी नवीन रोपे लावून आंदोलन केले. ‘झाडे वाचवा, पर्यावरण वाचवा’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. या आंदोलनात नगरसेविका मनीषा भगत, सुधीर भगत, दीपाली भगत, राजेश कदम, मकसूद खान यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
सर्वसाधारण सभेत आवाज उठवणार
संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारावर तातडीने कठोर कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच आगामी सर्वसाधारण सभेत या बेकायदा वृक्षतोडीचा मुद्दा लावून धरला जाणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले.