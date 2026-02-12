मुंबई
शासकीय योजनांपासून लाभार्थी वंचित
शासकीय योजनांपासून लाभार्थी वंचित
महिला, बालकल्याण विभागाचे संकेतस्थळ बंद
विरार, ता. १२ (बातमीदार) ः वसई-विरार पालिकेच्या महिला व बालकल्याणअंतर्गत वसई तालुक्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा फायदा महिलांना होत असतो; परंतु महिला बालकल्याण समितीचे संकेतस्थळ काही महिन्यांपासून बंद असल्याने लाभार्थी वंचित आहेत.
महिला बालकल्याण समितीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या गरजूंना हातभार लागतो. यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरले जातात; पण सर्वर डाऊन असल्याने दोन ते तीन महिन्यांपासून संकेतस्थळ बंद आहे. त्यामुळे अर्ज भरता आले नसल्याने गरजूंना लाभ मिळावा, यासाठी माजी नगरसेविका सुरेखा कुरकुरे यांनी महापौर अजीव पाटील यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर संकेतस्थळ सुरू करावे, अशी मागणी केली आहे.