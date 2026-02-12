सभापतिपदाकडे उरणकरांचे लक्ष
उरण, ता. १२ (वार्ताहर) : नुकत्याच पार पडलेल्या उरण पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेस शेकाप-शिवसेना ठाकरे गट, महाविकास आघाडीने दणदणीत विजय मिळवून सत्ता काबीज केली आहे. या विजयानंतर आता सर्वांचे लक्ष सभापतीपदी कोणाची वर्णी लागणार, याकडे लागले आहे. विशेष म्हणजे, सभापतीपद हे सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित असल्याने स्पर्धेतील चुरस अधिकच वाढली आहे.
महाविकास आघाडीतून शेकापचे चार सदस्य निवडून आल्यामुळे शेकापला पहिले सभापतीपद मिळू शकते. केगाव गणातून निवडून आलेले महेश म्हात्रे हे सभापतिपदाचे दावेदार मानले जातात. यापूर्वी देखील ते पंचायत समिती सदस्य राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना कामाचा अनुभव आहे. जासई गणातून निवडून आलेल्या निर्मला घरत यासुद्धा दावेदार ठरू शकतात. यापूर्वीही त्या पंचायत समितीच्या सदस्या होत्या. त्यांचे पती नरेश घरत हे देखील पंचायत समिती सभापती राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या घराण्याला राजकीय वारसा आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाला पद मिळाले तर, भेंडखळ गणातून निवडून आलेले दीपक भोईर हे प्रबळ दावेदार ठरू शकतात. ते माजी आमदार मनोहर भोईर यांचे निकटवर्ती असून त्यांच्या शेवा गावातील आहेत. त्यामुळे लवकरच या पदाचा निर्णय होणार असून उरणच्या नागरिकांना उरण पंचायत समितीचा सभापती कोण होणार, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
