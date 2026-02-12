पिल्लई विद्यापीठाचा उद्घाटन सोहळा
पिल्लई विद्यापीठाचा उद्घाटन सोहळा
उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले अनावरण
पनवेल, ता. १२ (बातमीदार) : नवीन पनवेल येथे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पिल्लई विद्यापीठाचा भव्य उद्घाटन सोहळा मोठ्या उत्साहात झाला. महात्मा एज्युकेशन सोसायटी प्रवर्तित पिल्लई विद्यापीठाचे औपचारिक उद्घाटन मंगळवारी (ता. १०) डॉ. के. एम. वासुदेवन पिल्लई कॅम्पस, नवीन पनवेल येथे झाले.
या ऐतिहासिक सोहळ्यास आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार विक्रांत पाटील, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे, प्राचार्य एस. जोशी, डॉ. निवेदिता श्रेयस यांच्यासह विद्यापीठाचे प्रमुख, प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उद्घाटनापूर्वी मान्यवरांनी विद्यापीठ परिसराची पाहणी करीत अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधा, प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्रे तसेच विद्यार्थ्यांच्या नवोपक्रम व स्टार्टअप उपक्रमांचे कौतुक केले. या वेळी बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की पिल्लई विद्यापीठ हे केवळ शिक्षण देणारे केंद्र नसून संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून ‘विकसित भारत २०४७’ साकारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
पिल्लई विद्यापीठ हे महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे पाऊल असून जागतिक शैक्षणिक सहकार्य, संशोधनाभिमुख शिक्षण, तंत्रज्ञान-सक्षम अभ्यासक्रम आणि राष्ट्रीय प्राधान्यांशी सुसंगत कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी हे विद्यापीठ एक महत्त्वाचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
महात्मा एज्युकेशन सोसायटी सध्या तीन हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देत असून दरवर्षी ३० हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे. दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून राष्ट्र उभारणीचे ध्येय पुढे नेत राहण्याचा सोसायटीचा संकल्प या वेळी अधोरेखित करण्यात आला.
