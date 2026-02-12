बातम्या
खारघरमध्ये तीन दिवस महाशिवरात्री उत्सव
खारघर (बातमीदार) : महाशिवरात्रीनिमित्त श्री शिव मंदिर ट्रस्टच्या वतीने खारघर सेक्टर १२ येथील शिवमंदिरात शनिवार ता. १४ ते सोमवार ता. १६ फेब्रुवारीदरम्यान तीन दिवसीय महाशिवरात्री उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या काळात भजन, हरिपाठ, प्रवचन, महाअभिषेक व कीर्तनाचे कार्यक्रम होणार आहेत. ज्ञानदीप महाराज, हर्षलाताई मगर व एकनाथ पाटील यांची कीर्तने तसेच महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाविकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले आहे.
शिक्षिका सुजाता कोंडाजी यांचे निधन
उलवे (बातमीदार) : उलवे शाळेत अनेक वर्षे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षिका सुजाता महेंद्र कोंडाजी यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने शैक्षणिक क्षेत्रात हळहळ व्यक्त होत आहे. शिस्तप्रिय, प्रेमळ व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत प्रयत्नशील असलेल्या सुजाता कोंडाजी यांनी अनेक विद्यार्थ्यांचे जीवन घडवले. आदर्श व कर्तव्यदक्ष शिक्षिका गमावल्याची भावना शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
डासांच्या उपद्रवावर तातडीच्या उपाययोजना
नेरूळ (बातमीदार) : कोपरखैरणे प्रभाग क्रमांक १३ परिसरात मागील काही दिवसांपासून डासांचा प्रचंड उपद्रव वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. डासांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याने याबाबत अनेकांनी भाजपच्या नगरसेविका वेणावी नाईक यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या समस्येची तातडीने दखल घेत नगरसेविका वेणावी नाईक यांनी महापालिका प्रशासनाशी संपर्क साधत संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या उपस्थितीत परिसरात धूर फवारणी करण्यात आली. या उपाययोजनांमुळे डासांच्या प्रादुर्भावात लक्षणीय घट झाली असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे रहिवाशांकडून सांगण्यात आले.
