विनयभंगप्रकरणातील आरोपीला अटक
मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या नराधमाला अटक
भिवंडी (वार्ताहर) : शहरात अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच, एका १६ वर्षीय मुलीचा वारंवार विनयभंग करणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणाला निजामपूर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. रवी चंदनसिंग ठाकूर (रा. लातूर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने ऑगस्ट २०२४ पासून पीडितेच्या घरात घुसून वेळोवेळी तिचा विनयभंग केला होता. या त्रासाला कंटाळून पीडितेच्या बहिणीने निजामपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्परतेने तपास चक्रे फिरवून आरोपीला अटक केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक चैताली जाधव करीत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.