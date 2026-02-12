मुंबई- नाशिक महामार्गावर कंटेनर उलटला
मुंबई-नाशिक महामार्गावर कंटेनर उलटला
तीन किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा
भिवंडी, ता. १२ (वार्ताहर) : भिवंडी येथे गुरुवारी मुंबई-नाशिक महामार्गावर नाशिककडे जाणारा कंटेनर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने उलटला. या अपघातामुळे वाहतूक कोंडी होऊन कुकसे ते येवईदरम्यान महामार्गावर सुमारे दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
मुंबई-नाशिक महामार्गावर भिवंडीजवळ नाशिकच्या दिशेने जाणारा भलामोठा कंटेनर उलटला. भिवंडी तालुक्यातील कुकसे गावाच्या हद्दीतील भोईरपाडा येथील गोदाम संकुलात साहित्य घेऊन हा कंटेनर निघाला होता. रस्त्याचा अंदाज न आल्याने चालकाकडून नियंत्रण सुटले, त्यामुळे कंटेनर रस्त्यात उलटला. या अपघातामुळे भिवंडीत कुकसे ते येवई या भागात मुंबई-नाशिक महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. महामार्गावर सुमारे दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. या अपघातात कंटेनरचालक किरकोळ जखमी झाला असून, घटनास्थळी पडघा पोलिस व महामार्ग वाहतूक पोलिस दाखल झाले. त्यांच्याकडून वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.