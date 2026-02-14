सीईटी नोंदणीला २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ
११.२५ लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा
मुंबई, ता. १२ ः राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी सीईटी (पीसीएम व पीसीबी समूह) तसेच एमबीए/एमएमएस प्रवेश परीक्षेच्या नोंदणीस २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी नोंदणीची अंतिम तारीख १२ फेब्रुवारी होती.
इंजिनियरिंग, टेक्नॉलॉजी, फार्मसी, बी. प्लॅनिंग, एम. प्लॅनिंग (इंटिग्रेटेड) व कृषी शिक्षण या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ही प्रवेश परीक्षा घेतली जाते.
यंदा प्रथमच पीसीएम, पीसीबी आणि एमबीए/एमएमएस या तीन अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेच्या दोन संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत पहिल्या संधीसाठी सात लाख ३४ हजार ५१२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, दोन्ही संधींसाठी तीन लाख ९० हजार ७०७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. एकूण ११ लाख २५ हजार २१९ विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत.
गटानुसार नोंदणी
एमएचटी सीईटी (पीसीएम) :
पहिली संधी - ४,१२,२८०
दोन्ही संधी - २,६४,०५७
एमएचटी सीईटी (पीसीबी) :
पहिली संधी - २,३३,८०९
दोन्ही संधी - ९०,८०४
एमबीए/एमएमएस :
पहिली संधी - ८८,४२३
दोन्ही संधी - ३५,८४६
दोन संधींचा निर्णय
राष्ट्रीय स्तरावर जेईई (मेन) परीक्षा दोन वेळा घेतली जाते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळावी, या उद्देशाने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानुसार यंदापासून ही व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
एक परीक्षा देणे बंधनकारक असून दुसरी परीक्षा ऐच्छिक आहे. अर्ज करतानाच विद्यार्थ्यांनी एक किंवा दोन संधी निवडणे आवश्यक आहे. दोन्ही परीक्षा दिल्यास अधिक गुण मिळालेली परीक्षा प्रवेशासाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे.
परीक्षेच्या तारखा
एमएचटी सीईटी (पीसीएम)
प्रथम संधी : ११ ते १९ एप्रिल
द्वितीय संधी : १४ ते १७ मे
एमएचटी सीईटी (पीसीबी)
प्रथम संधी : २१ ते २६ एप्रिल
द्वितीय संधी : १० ते ११ मे
एमबीए/एमएमएस
प्रथम संधी : ६ ते ८ एप्रिल
द्वितीय संधी : ९ मे
मागील वर्षातील नोंदणी
२०२५मध्ये एमएचटी सीईटी (पीसीएम)साठी ४,६४,२६३, पीसीबीसाठी ३,०१,०७२ आणि एमबीए/एमएमएससाठी १,१६,५८५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती.
