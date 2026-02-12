ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली कोपरखैरणेतील तरुणाला 65 लाखांचा गंडा;
ऑनलाइन गेमिंगमध्ये तरुणाला ६५ लाखांचा गंडा
नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) : अल्पावधीत श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी कोपरखैरणे येथे राहणाऱ्या ३० वर्षीय तरुणाला ऑनलाइन गेमिंगमुळे तब्बल ६५ लाख १६ हजार रुपयांचा फटका बसल्याची घटना उघड झाली आहे. सॅट स्पोर्ट्स या गेमिंग कंपनीकडून फसवणूक झाल्याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून तपास सुरू केला आहे.
तक्रारदार तरुण तुर्भे एमआयडीसी परिसरात लहान-मोठी कंत्राटे घेऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. जानेवारी २०२३ मध्ये त्याला व्हॉट्सॲपवरून ऑनलाइन गेमिंग सॅट स्पोर्ट्सची लिंक मिळाली. अधिक परताव्याचे आमिष दाखवून त्याला गेममध्ये पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. सुरुवातीला काही रक्कम जिंकल्यानंतर त्याने ती काढल्यामुळे त्याचा विश्वास बसला. २५ जानेवारी २०२३ ते २६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत त्याने टप्प्याटप्प्याने ६५ लाख १६ हजार रुपये विविध खात्यांत जमा केले. खात्यावर एक कोटी २५ लाख रुपये जिंकल्याचे दिसत असतानाही रक्कम काढता आली नाही. उलट अधिक पैसे भरण्याचा दबाव टाकण्यात आला. अखेर सायबर टोळीने संपर्क तुटल्यानंतर फसवणूक उघड झाली.
-----
फसवणुकीचे मोठे जाळे
पोलिस तपासात या फसवणुकीचे मोठे जाळे समोर आले आहे. सायबर टोळीने या फसवणुकीसाठी १९हून अधिक मोबाईल क्रमांकांचा वापर केल्याचे तसेच या तरुणाने २८५ वेळा यूपीआय आणि इतर माध्यमांतून पैसे ट्रान्स्फर केल्याचे आढळून आले आहे. भारतात ऑनलाइन गेमिंगला बंदी असताना, सॅट स्पोर्ट्स या कंपनीने भारतात अनधिकृतपणे ऑनलाइन गेमिंगद्वारे अनेकांची फसवणूक केल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.