प्रकल्पांबाहेरील वाघांच्या देखरेखीसाठी राज्याला निधी
प्रकल्पांबाहेरील वाघांच्या
देखरेखीसाठी राज्याला निधी
राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाची मंजुरी
मुंबई, ता. १२ ः राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या बाहेरील वाघांच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) ५.४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. याबाबत प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी माहिती दिली.
एनटीसीए नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील सहा वनविभागांसाठी ‘व्याघ्र अभयारण्याबाहेरील वाघांचे व्यवस्थापन : मानव-वाघ संघर्षाचा सामना करण्यासाठी धोरणे’ या प्रकल्पांतर्गत या वर्षासाठी ५.४० कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले. राष्ट्रीय नुकसानभरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए)अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीमध्ये चंद्रपूर, ब्रह्मपुरी, मध्य चांदा, नागपूर, पांढरकवडा आणि वडसा विभागांचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागासाठी ९० लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यानुसार, शीघ्र कृती दलासाठी वाहने, कॅमेरा ट्रॅप आणि पूर्वसूचना प्रणाली, ड्रोन, जीपीएस युनिट्स, वायरलेस नेटवर्क, स्थानिक स्वयंसेवकांच्या क्षमतावाढीसाठी हा निधी खर्च केला जाईल. याशिवाय ‘वाघ मित्र’ कार्यक्रम, ‘माझा वाघ, माझे विद्यालय’ उपक्रमांसह स्थानिक नागरिकांसोबत बैठका घेऊन मानव-वाघ संघर्ष टाळण्यासंदर्भात विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
