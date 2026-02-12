खाजगी शाळांना आरटीईचे प्रवेश नाकारणे पडणार महागात
पालकांच्या तक्रारीनंतर मान्यता काढणार
मुंबई, ता. १२ : शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील कोणत्याही शाळेने आरटीई प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारल्यास त्या शाळांवर केवळ दंडात्मकच नव्हे, तर थेट त्या शाळेची मान्यता काढून घेण्यापर्यंतची कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना आरटीई कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचे आदेश विभागाने दिले आहेत.
आरटीई प्रवेशासाठी मागील काळात येणाऱ्या अडचणी तसेच काही सूचनांची नव्याने भर टाकून विभागाने नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. यात वेळोवेळी आरटीईचे प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना वठणीवर आणण्यासाठी विभागाने गंभीर पावले उचलली आहेत. यात प्रवेशपात्र शाळा असेल आणि त्या शाळेने आरटीई पोर्टलवर नोंदणी न केल्यास तसेच विद्यार्थ्यांना अलॉट झाल्यानंतर प्रवेश नाकारल्यास आणि पालकांनी शाळा प्रवेश देत नाही अशी तक्रार नोंदविल्यास संबंधित शाळेची मान्यता काढून घेतली जाणार आहे. नवीन आदेशानुसार आरटीई प्रवेशाची ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया जानेवारीत सुरू करून ती एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना आहेत.
आरटीई प्रवेशासाठी प्रवेश स्तर शाळेने ठरवावेत; मात्र यात पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५ टक्के प्रवेशाकरिता आर्थिक परतावा शासनाकडून अनुज्ञेय असणार नसल्याचे नमूद केल्याने पूर्व प्राथमिकच्या आरटीई प्रवेशाची मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे.
एक किमीपर्यंतच्याच शाळा
ऑनलाइन प्रवेश अर्ज करताना पालकांना पाल्याच्या प्रवेशाकरिता जास्तीत जास्त कोणत्याही १० शाळांचे पर्याय देता येतील. यात पोर्टलवर नोंदविण्यात आलेल्या पाल्याच्या निवासस्थानापासून एक किमी व त्याच्या आतील पर्याय असतील. पाल्याच्या निवासस्थानापासून एक किमी व त्याच्या आतील शाळा या पोर्टलवर दिसतील. विद्यार्थ्याला लॉटरी लागल्यानंतर अलॉटमेंट लेटरवर शाळेचा पूर्ण पत्ता दिसेल.
यामुळे प्रवेश होतील रद्द
अवैध निवासाचा पत्ता, अवैध जन्मतारखेचा दाखला, अवैध जातीचे प्रमाणपत्र, अवैध उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, अवैध ओळखपत्र, अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्र.
