मद्यधुंद अवस्थेमुळे भरपाईचा दावा फेटाळला
मद्यधुंद अवस्थेमुळे
भरपाईचा दावा फेटाळला
रेल्वे अपघातातील जखमीला दिलासा नाहीच
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः मद्यधुंद अवस्थेत असल्यामुळे रेल्वे अपघातातील दुखापतग्रस्ताचा भरपाईचा दावा नुकताच उच्च न्यायालयाने फेटाळला. याचिकाकर्त्याला फलाटावर दुखापत झाली असतानाही त्याला भरपाई नाकारणाऱ्या रेल्वे दावे न्यायाधिकरणाच्या २०१४च्या आदेशाला हरीश सुवर्णा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याला मद्यधुंद अवस्थेत असल्यामुळे दुखापत झाली. त्यामुळेच त्याला भरपाईची मदत देता येणार नाही, असे निरीक्षण न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने नोंदवले.
अपघात कसा झाला, यावरील न्यायाधिकरणाच्या तर्कात सुधारणा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच दारूमुळे शारीरिक आणि मानसिकतेवर परिणाम होऊन नातेसंबंधही बिघडतात. त्यासोबतच जीवनशैलीवर गंभीर परिणाम होतो, असेही निरीक्षण न्यायालयाने भरपाईचा दावा फेटाळताना नोंदवले. बॉम्बे रुग्णालयात सहाय्यक पदावर कार्यरत असलेल्या याचिकाकर्त्याला १० मार्च २००१ला मध्यरात्री मरीन लाइन्स स्थानकावरील फलाट क्रमांक एकवर बोरिवली लोकलची वाट पाहत असताना लोकलने धडक दिली. सुरुवातीला त्याला जीटी रुग्णालयात आणि नंतर बॉम्बे रुग्णालयात हलविले. बॉम्बे रुग्णालयातील नोंदींनुसार त्याने मद्यपान केले होते. तथापि, याचिकाकर्ता या धडकेत फलाटावर पडून दुखापतग्रस्त झाला होता. या कारणास्तव त्याचा दावा न्यायाधिकरणाने फेटाळला होता.
