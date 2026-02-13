मुंबई-गोवा महामार्ग जूनला पूर्ण करणार
मुंबई-गोवा महामार्ग जूनला पूर्ण करणार
नितीन गडकरी यांची लोकसभेत माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६चे ४८५ किमींपैकी ४६५ किमींचे चार पदरी काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित २० किमी अंतरावरील काम सुरू असून जून २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना लोकसभेत सांगितले.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू होऊन १५ वर्षे झाली तरी अद्याप हा महामार्ग पूर्ण झालेला नाही. एक महामार्ग बनवण्यास एवढी वर्षे लावून सरकार कंत्राटदारांचे खिसे भरत आहेत का, असा प्रश्न काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत विचारला होता. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गासह भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) मुंबईला दिल्ली, नगर, पुणे आणि गोवा यांसारख्या प्रमुख शहरांशी जोडणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये वारंवार विलंब होत असून खर्च वाढत आहे. हे प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, याबाबत सरकारकडे काही निश्चित रोडमॅप आहे, यासह यासंबंधित प्रश्न खासदार वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या उत्तरात असे म्हटले आहे, की मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच) क्रमांक ६६ची लांबी अंदाजे ४८५ किमी आहे. या राष्ट्रीय महामार्गाला चारपदरी मार्गाच्या कामास डिसेंबर २०११ मध्ये सुरुवात झाली असून १२ प्रकल्प पॅकेजेसमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आले व आजपर्यंत ४६५ किमीचे चारपदरी काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित २० किमी अंतरावरील काम सुरू असून जून २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. जमिनीची अडचण, मंजुरींना होणारा विलंब आणि काही कंत्राटदारांच्या संथ प्रगतीमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला आहे.
...
दिल्ली-मुंबई प्रकल्प
दिल्ली-मुंबई प्रकल्पाची एकूण लांबी सुमारे १,३५० किमी असून, भूसंपादन, वृक्षतोडीच्या परवानग्यांमुळे विलंब होत आहे. एक्स्प्रेस वेचा सुमारे ८७५ किलोमीटरचा भाग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. दिल्ली ते वडोदरा विभागातील काम मे २०२६ आणि वडोदरा ते मुंबई विभागातील काम जून २०२६पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.