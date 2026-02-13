वाढवण बंदर प्रकल्पात स्थानिक भूमिपुत्र आणि मच्छीमारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्या
मच्छीमारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्या
वाढवण प्रकल्पाबाबत खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
पालघर, ता. १३ (बातमीदार) ः वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबत स्थानिक मच्छीमार आणि रहिवाशांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे. तसेच स्थानिक नागरिकांची आजीविका सुरक्षित राहावी आणि त्यांना विकासकामात प्राधान्य मिळावे. यासंदर्भात आठ प्रमुख मागण्या पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णू सवरा यांनी केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्गमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना भेटून केल्या आहेत.
खासदार डॉ. सवरा यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे, की वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित बांधकाम, सुरक्षा सेवा, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक यांसारख्या क्षेत्रांत स्थानिक नागरिकांनाच प्राधान्याने रोजगार देण्यात यावा. तसेच, स्थानिक तरुणांना केवळ प्रशिक्षण न देता त्यांना जवळची बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. मच्छीमारांना त्यांच्या बोटींच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि नॅव्हिगेशन उपकरणांसाठी कमी व्याजावर कर्ज किंवा सबसिडी देण्यात यावी. तसेच, कोल्ड स्टोरेज आणि बोटींवर सोलर उपकरणे बसवण्यासाठी अनुदान देऊन त्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ‘सीएसआर’अंतर्गत किनारपट्टी भागात वृक्षारोपण करावे आणि वाढवण बंदराच्या २५ किलोमीटर त्रिज्येतील गावांमध्ये जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी संरक्षक बंधारे बांधण्यात यावेत. तसेच, प्रस्तावित ‘शिपिंग कॉरिडॉर’ची माहिती मच्छीमारांना स्पष्टपणे देऊन त्यांचा मासेमारी क्षेत्रावर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करावी. भविष्यातील गरजा ओळखून शाळांमध्ये विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी विषयांचे शिक्षण सुदृढ करावे आणि प्रयोगशाळा आधुनिक कराव्यात. नवीन रस्ते पूर्ण होईपर्यंत सध्याचे रस्ते मजबूत करावेत आणि हायब्रिड एन्युटी मॉडेल अंतर्गत कामे लवकरात लवकर सुरू करावीत, आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
