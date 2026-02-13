लेंडी धरण परिसरात महिलेची हत्या; मृतदेह झाडाला लटकवून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न
लेंडी धरण परिसरात महिलेची हत्या
जव्हार, ता. १३ (बातमीदार) ः तालुक्यातील भोतडपाडा परिसरात हृदय पिळवटून टाकणारी घटना उघडकीस आली आहे. लेंडी धरणाच्या पाटलाइनजवळ एका महिलेची हत्या करून तिचा मृतदेह झाडाला लटकवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी (ता. १०) समोर आला आहे. याप्रकरणी जव्हार पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध खून व पुरावे नष्ट केल्याचा गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती येथील पोलिस निरीक्षक विजय मुतडक यांनी दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. ९) रात्री सकरी जानू मोरघा (वय ३५) या घरातून बाहेर पडल्या. अज्ञात व्यक्तीने त्यांचा गळा दाबून खून केल्याचा आरोप आहे. खून केल्यानंतर आरोपीने मृतदेह दोरीने लेंडी धरणाच्या पाटलाइनजवळील एका झाडाला लटकवून ठेवला, असा प्राथमिक अंदाज जव्हार पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मंगळवारी स्थानिक नागरिकांना झाडाला लटकलेला मृतदेह दिसला. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
