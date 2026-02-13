देवदूत बनून धावले, ट्रेनमधून पडलेल्या युवकाला जीवदान
रेल्वेतून पडलेल्या युवकाला जीवदान
पालघर, ता. १३ ः स्थानिक तरुणांच्या धाडसामुळे एका युवकाचा जीव वाचला. पालघर जिल्ह्यातील वैतरणा नदीपात्राजवळ चालत्या ट्रेनमधून बोईसर येथील उद्यन वांगड हा युवक तोल जाऊन खाली पडला. यात तो गंभीर जखमी झाला होता. मंगळवारी (ता. १०) रात्री ही घटना घडली.
वैतरणा नदी परिसरातून ट्रेन जात असताना तोल गेल्याने उद्यन वांगड खाली कोसळला. अपघातानंतर गुरू पाटील, साई पाटील आणि रेल्वे कर्मचारी रमेश सिंग यांनी बोटीच्या साहाय्याने घटनास्थळी पोहोचून जखमी युवकाला सुरक्षित बाहेर काढले. जखमी अवस्थेत असलेल्या वांगड याला तातडीने वैद्यकीय उपचारासाठी हलविण्यात आले. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. या तिघांच्या धाडसाचे आणि तत्परतेमुळे उद्यन वांगड जीव वाचला. त्यांच्या कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. स्थानिक नागरिकांनी या तिघांचे आभार मानत त्यांच्या कार्याचे अभिनंदन केले आहे.
