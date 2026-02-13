बेकायदेशीर बांधकामांवर प्रशासनाचा हातोडा
अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा
बोईसर येथील आदिवासी खातेदारांच्या जमिनीवरील कारवाई
बोईसर, ता. १३ (वार्ताहर) : मौजे दांडी (बोईसर) येथील आदिवासी खातेदारांच्या संरक्षित जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत कब्जा व बेकायदा बांधकामांवर महसूल प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. १३) तोडक कारवाई राबविली. सुमारे दीड एकर क्षेत्रावर उभारलेल्या अंदाजे १५० हून अधिक खोल्यांवर ही कारवाई करण्यात आली.
ही कारवाई तहसीलदार, पालघर यांच्या आदेशानुसार झाली. या वेळी एक तहसीलदार, दोन नायब तहसीलदार, चार मंडळ अधिकारी तसेच सात तलाठी व अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. महसूल प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित जमीन ही आदिवासी खातेदारांच्या नावावर आहे. तहसील कार्यालयाच्या निष्कर्षानुसार, संबंधित कब्जा व हस्तांतरण कायद्याने अवैध ठरविण्यात आले आहे. जमीन मूळ आदिवासी धारकांकडे प्रत्यार्पित करण्यासाठी अतिक्रमण हटविणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या अतिक्रमणाचा मुद्दा प्रलंबित होता. अखेर महसूल प्रशासनाने ठोस पाऊल उचलत मोहीम राबविली. आदिवासी जमिनींचे संरक्षण व बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखण्यासाठी पुढेही अशा प्रकारच्या कारवाया सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
